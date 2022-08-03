Muş haberleri... Ticaret Bakanı Muş, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (1) - Son Dakika
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Muş haberleri... Ticaret Bakanı Muş, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (1)

03.08.2022 16:21
Muş haberleri... Ticaret Bakanı Muş, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (1)

Muş haber... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Temmuz ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,7 oranında artışla 47,7 milyar dolara yükselmiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Temmuz ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,7 oranında artışla 47,7 milyar dolara yükselmiştir. Temmuz ayı ithalatımız ise 29,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Muş, Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen programda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye'nin ihracatta 2021'de yakaladığı başarıyı 2022 yılının 7 ayında da devam ettirdiğini belirten Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2022 yılının ilk 6 ayında olduğu gibi 7'inci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakaladı. 7'de 7 yaparak, rekorlar serisini sürdürdü. Yılın ilk 7 ayında Türkiye toplamda 144,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Temmuz ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,7 oranında artışla 47,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır. Temmuz ayı ithalatımız ise 29,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Mehmet Muş, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş haberleri... Ticaret Bakanı Muş, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş haberleri... Ticaret Bakanı Muş, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (1) - Son Dakika
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