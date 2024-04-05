Muş\'ta 105 Bin Dekar Alanda 635 Bin Ton Şeker Pancarı Üretimi Hedefleniyor

Ekonomi

Muş'ta bu yıl bin 665 çiftçi tarafından 105 bin dekar alanda 635 bin ton şeker pancarı üretimi hedefleniyor.

Muş Ovası'nda baharın gelmesiyle birlikte tarım sezonu hareketlendi. Havaların ısınmasıyla tarlaya inen çiftçiler, yağışlara yakalanmamak adına pancar ekimine başladı. Kentin verimli topraklarında tarım faaliyetlerini sürdüren çiftçiler, havaların elverişli olduğu bu dönemde pancar ekimi için çalışmalara hız verdi. Muş'un ekonomik canlılığına önemli katkı sağlayan şeker pancarı ekimi için bin 665 çiftçi, tarlalara indi. Yaklaşık 105 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen ekim çalışmalarıyla birlikte, Muş'un en büyük geçim kaynakları arasında yer alan bu önemli ürünün tohumları toprakla buluşmaya başlandı.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, şeker pancarı ekimiyle birlikte Muş'un tarım potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölge ekonomisine canlılık kazandırılması hedeflendiğini belirterek, "2024-2025 yılı pancar üretim kampanyası kapsamında 65 köyde 1665 çiftçinin tarlaya inmesiyle başladı. Bu sene bin 665 çiftçinin 105 bin dönüm alanda pancar ekimi yaparak 630 bin ton üzerinde bir pancar elde etmeyi hedefliyoruz. Şu anda çiftçilerimizden almış olduğumuz taahhüt bu şekilde. Geçen seneye göre çiftçi sayımızın düşmesine rağmen ekim alanların arttığını görüyoruz. Bizim açımızda olumlu ve Muş için güzel bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Çıkardığımız sonuç şudur. Çiftçimizin ekim alanının büyüdüğünü görüyoruz. Bu da çiftçinin gelir durumu olumlu yönde etkilenmektedir" dedi.

Çiftçilere gerekli desteklerin sağlanması ve üretim sürecinin takibi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kızılkaya, "2024-2025 pancar kampanyası süresinde taahhüt aldığımız 630 bin tondan yaklaşık 550 bin ton pancar işlemeyi hedefliyoruz. Bundan en az 65 bin ton şeker elde edilecektir. Geçen sene tarihi rekor kırmıştık üretimde inşallah bu sene yeni üretim rekoru elde ederiz diye düşünüyorum. Buna göre tedbirlerimizi alıyoruz. Fabrikamızın günlük işleme kapasitesi yatırımlarımız başladı. Malzemelerimiz geldi bayram sonrası montajlarına başlayıp günlük işleme kapasitelimizde kademeli bir şekilde artırıma yönelik çalışmalarımız başlayacak. Bu sene hedef günlük 6 bin 500 ton pancar işlemektir. Çünkü Türkiye'de şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta, desteklemeler, ürün alım garantisi ve kazancın artması gibi etkenler sayesinde hem pancar üreten çiftçi sayısının hem de ekim yapılan alanın artması sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Traktörü ile tarlaya inerek şeker pancarı ekimi yapan çiftçilerden İhsan Dönmez, havaların ısınmasıyla pancar ekimine hız verdiklerini ifade ederek, "Baharın gelişi ile birlikte ekim sezonumuz başladı. Bu sene yağmur çok yağdı. Havanın böyle güzel ve güneşli olmasından dolayı ekimlerimize başladık. Geçen sene çok güzel bir verim aldık. İnşallah bu sene daha güzel verim alırız. Geçen seneye göre masrafların daha yüksek olması bizi yıldırmıyor. Geçen yıl 100 dönüm ektim bu sene 200 dönüm ekeceğim" şeklinde konuştu. - MUŞ