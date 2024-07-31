Muş'ta Devletin Teşvikleriyle Açılan Tekstil Fabrikaları Gençlere İş Kapısı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muş'ta Devletin Teşvikleriyle Açılan Tekstil Fabrikaları Gençlere İş Kapısı Oldu

Muş\'ta Devletin Teşvikleriyle Açılan Tekstil Fabrikaları Gençlere İş Kapısı Oldu

Muş'ta devletin uyguladığı 6. bölge teşvikleri ile açılan tekstil fabrikaları ve atölyeler, binlerce gence iş imkanı sağlıyor. Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen İşbaşı Eğitim Programı ile gençler meslek sahibi oluyor. Muş'ta kurulan tekstil firmaları, göçün önüne geçerek istihdam sorununa çözüm sunuyor.

31.07.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devletin uyguladığı 6. bölge teşvikleri ile yatırım yapan girişimcilere verilen desteklerle açılan tekstil fabrikaları ve atölyeler, Muş'ta binlerce gence iş kapısı oldu.

Muş'un genç nüfus potansiyelini değerlendirerek devletin vermiş olduğu desteklerden yararlanan tekstil atölyeleri ve fabrikalar, büyük şehirlere olan göçün önüne geçiyor. Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün uyguladığı "İşbaşı Eğitim Programı" ile binlerce genç meslek sahibi oldu. Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile RGZ Tekstil firmasıyla 6 aylık süreli imzalanan istihdam garantili işbaşı eğitim programını başarı ile tamamlayan 29 kişiye sertifika verildi.

Yapılan anlaşmaya göre firmanın 29 kişiyi 18 ay boyunca zorunlu olmak şartıyla istihdam edeceğini söyleyen Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, işsizlik sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Biz yıllardır bölgemizin en büyük sorunu olan mesleksizlik sorununa çare arama yolundayız. İnsanlarımızın bir mesleği olmadığı sürece herhangi bir işte rahat çalışamazlar. İşverenlerin de en büyük sorunu kalifiye elamanın olmayışıdır. İl müdürlüğü olarak bizlerde bu mesleksizliği sonlandırmak için meslek edinme kursları ve işbaşı eğitim programları açıyoruz. Geçen hafta 59 kişilik bir işbaşı eğitim programı verdik. Bu programlar ile firmalarımıza 6 ya da 9 ay maaş ve sigorta desteği veriyoruz. Program tamamlandığında iş verenizim bu kursiyerleri istihdam edecek. Bugün de işbaşı eğitim programını başarı ile bitiren 29 gencimize sertifikalarını verdik. İlimizde yılbaşından beri bin 455 kişi programdan faydalandı. Bu hizmetimiz yılsonuna kadar devam edecek" dedi.

Muş'ta kurduğu tekstil firmasında 160 kişiye istihdam sağlayan Mustafa Benli ise "İzmir firmasıyız, merkezimiz İzmir. Bir buçuk yıldır Muş'ta tekstil firması kurduk. Burada 160 kişiye istihdam sağlıyoruz. Takım elbise üretimi yapıyoruz. Yaptığımız ürünler yurtdışına gidiyor. 6 yurtdışı firmasıyla çalışıyoruz. Bugün de işbaşı eğitim programından 29 kişiyi istihdam ettik. Bunların altı ay buyunca hem sigortalarını hem de maaşlarını devlet karşıladı. 29 kişinin istihdamı için anlaşma sağladık. Bu programlar sayesinde bünyemizde kalifiyeli elemanlar istihdam ediyoruz" şeklinde konuştu.

6 aylık işbaşı programından sonra meslek sahibi olduğunu söyleyen Esmer Ünsal da, "Benim daha önce bir mesleğim yoktu. İşbaşı eğitim programıyla tanıştım. Bu eğitim programı sayesinde yaklaşık 6 ay sürecinde iş sahibi oldum. Artık benimde bir mesleğim var ve biz gençler artık gurbete gitmeden kendi ilimizde çalışarak ailemize katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'ta Devletin Teşvikleriyle Açılan Tekstil Fabrikaları Gençlere İş Kapısı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:34:35. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Devletin Teşvikleriyle Açılan Tekstil Fabrikaları Gençlere İş Kapısı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement