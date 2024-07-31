Muş\'ta Devletin Teşvikleriyle Açılan Tekstil Fabrikaları Gençlere İş Kapısı Oldu

Ekonomi

Devletin uyguladığı 6. bölge teşvikleri ile yatırım yapan girişimcilere verilen desteklerle açılan tekstil fabrikaları ve atölyeler, Muş'ta binlerce gence iş kapısı oldu.

Muş'un genç nüfus potansiyelini değerlendirerek devletin vermiş olduğu desteklerden yararlanan tekstil atölyeleri ve fabrikalar, büyük şehirlere olan göçün önüne geçiyor. Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün uyguladığı "İşbaşı Eğitim Programı" ile binlerce genç meslek sahibi oldu. Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile RGZ Tekstil firmasıyla 6 aylık süreli imzalanan istihdam garantili işbaşı eğitim programını başarı ile tamamlayan 29 kişiye sertifika verildi.

Yapılan anlaşmaya göre firmanın 29 kişiyi 18 ay boyunca zorunlu olmak şartıyla istihdam edeceğini söyleyen Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, işsizlik sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Biz yıllardır bölgemizin en büyük sorunu olan mesleksizlik sorununa çare arama yolundayız. İnsanlarımızın bir mesleği olmadığı sürece herhangi bir işte rahat çalışamazlar. İşverenlerin de en büyük sorunu kalifiye elamanın olmayışıdır. İl müdürlüğü olarak bizlerde bu mesleksizliği sonlandırmak için meslek edinme kursları ve işbaşı eğitim programları açıyoruz. Geçen hafta 59 kişilik bir işbaşı eğitim programı verdik. Bu programlar ile firmalarımıza 6 ya da 9 ay maaş ve sigorta desteği veriyoruz. Program tamamlandığında iş verenizim bu kursiyerleri istihdam edecek. Bugün de işbaşı eğitim programını başarı ile bitiren 29 gencimize sertifikalarını verdik. İlimizde yılbaşından beri bin 455 kişi programdan faydalandı. Bu hizmetimiz yılsonuna kadar devam edecek" dedi.

Muş'ta kurduğu tekstil firmasında 160 kişiye istihdam sağlayan Mustafa Benli ise "İzmir firmasıyız, merkezimiz İzmir. Bir buçuk yıldır Muş'ta tekstil firması kurduk. Burada 160 kişiye istihdam sağlıyoruz. Takım elbise üretimi yapıyoruz. Yaptığımız ürünler yurtdışına gidiyor. 6 yurtdışı firmasıyla çalışıyoruz. Bugün de işbaşı eğitim programından 29 kişiyi istihdam ettik. Bunların altı ay buyunca hem sigortalarını hem de maaşlarını devlet karşıladı. 29 kişinin istihdamı için anlaşma sağladık. Bu programlar sayesinde bünyemizde kalifiyeli elemanlar istihdam ediyoruz" şeklinde konuştu.

6 aylık işbaşı programından sonra meslek sahibi olduğunu söyleyen Esmer Ünsal da, "Benim daha önce bir mesleğim yoktu. İşbaşı eğitim programıyla tanıştım. Bu eğitim programı sayesinde yaklaşık 6 ay sürecinde iş sahibi oldum. Artık benimde bir mesleğim var ve biz gençler artık gurbete gitmeden kendi ilimizde çalışarak ailemize katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ