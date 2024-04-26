Muş'ta Erkek Kuzu Satışlarından 1 Milyar TL Gelir Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'ta Erkek Kuzu Satışlarından 1 Milyar TL Gelir Bekleniyor

Muş\'ta Erkek Kuzu Satışlarından 1 Milyar TL Gelir Bekleniyor

Muş, Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olup, 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan varlığıyla dikkat çekmektedir. Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, kesime gönderilecek 250 bin erkek kuzudan yaklaşık olarak 1 milyar TL gelir beklediklerini belirtti. Salkım, hayvancılık sektörünün Muş'ta çok iyi durumda olduğunu ve devletin sektöre verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

26.04.2024 13:49
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1 milyon 200 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta erkek kuzu satışlarından yaklaşık 1 milyar TL gelir bekleniyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Muş'ta kesime gönderilecek 250 bin erkek kuzudan kent ekonomisine yaklaşık olarak 1 milyar lira katkı bekleniyor. Kuzu satışlarından kent ekonomisine 1 milyar TL katkı sağlanacağını söyleyen Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, "5 ay zorlu bir kışı geride bıraktık. İlimizde 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvandan yılda ortalama 550 bin kuzu doğumu gerçekleşiyor. Doğan kuzulardan erkek olan 250 bin kuzuyu kesime göndererek kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlıyoruz. İşimiz çok zor olmasına rağmen, biz bunu severek yapıyoruz. Zaten severek yapılmayan bir işten başarı elde etmek mümkün değil. Bu yıl yetiştiricilerimiz sektörden para kazanıyor. Devletimizin de sektöre vermiş olduğu destekler var. Bu açıdan devletimize teşekkür ederiz" dedi.

Hayvanların Muş Ovası'nda farklı bitki türlerinden faydalandığını ifade eden Salkım, "Besicilerimiz hayvancılık sektöründen çok iyi para kazanıyor. Çünkü önümüzde devasa bir ovamız var. Çetin kış şartlarına rağmen yine de hayvancılık sektörü ilimizde çok iyidir. Hayvancılığın merkezi diyebiliriz. Farklı farklı bitki türü bulunuyor. Hayvanlarımız bu farklı bitki türünden çok iyi bir şekilde faydalanıyor. Bu açıdan hayvancılık sektörü bu bölgede genleşmektedir. Şu an kuzularımızı anneleriyle ovada ve yeşeren meralarda otlatıyoruz. Besicilerimiz keyifli bir yaz sezonu geçirecektir. Devasa bir ovamız var. Çetin kış şartlarına rağmen yine hayvancılık sektörü ilimizde çok iyi bir durumdadır. İlimiz, hayvancılık merkezi diyebiliriz. Çünkü çok farklı bitki türü yeşermektedir" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muş'ta Erkek Kuzu Satışlarından 1 Milyar TL Gelir Bekleniyor - Son Dakika

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