Muş'ta 'İşbaşı Eğitim Programı'yla binlerce genç meslek sahibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muş'ta 'İşbaşı Eğitim Programı'yla binlerce genç meslek sahibi oldu

Muş'ta devletin uyguladığı 6. bölge teşvikleri ve desteklerle açılan tekstil fabrikaları ve atölyeler, binlerce gence iş imkanı sağlıyor. Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İşbaşı Eğitim Programı' ile binlerce genç meslek sahibi oluyor. RGZ Tekstil firmasıyla yapılan anlaşma sonucunda 29 kişiye iş garantisi verildi ve bu gençlerin istihdamı sağlandı. Bu programlar sayesinde işverenler kalifiye eleman ihtiyacını karşılarken, gençler de kendi ilinde çalışarak ailelerine katkıda bulunabiliyor.

31.07.2024 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 'İşbaşı Eğitim Programı'yla binlerce genç meslek sahibi oldu

MUŞ - Devletin uyguladığı 6. bölge teşvikleri ile yatırım yapan girişimcilere verilen desteklerle açılan tekstil fabrikaları ve atölyeler, Muş'ta binlerce gence iş kapısı oldu.

Muş'un genç nüfus potansiyelini değerlendirerek devletin vermiş olduğu desteklerden yararlanan tekstil atölyeleri ve fabrikalar, büyük şehirlere olan göçün önüne geçiyor. Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün uyguladığı "İşbaşı Eğitim Programı" ile binlerce genç meslek sahibi oldu. Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile RGZ Tekstil firmasıyla 6 aylık süreli imzalanan istihdam garantili işbaşı eğitim programını başarı ile tamamlayan 29 kişiye sertifika verildi.

Yapılan anlaşmaya göre firmanın 29 kişiyi 18 ay boyunca zorunlu olmak şartıyla istihdam edeceğini söyleyen Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, işsizlik sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Biz yıllardır bölgemizin en büyük sorunu olan mesleksizlik sorununa çare arama yolundayız. İnsanlarımızın bir mesleği olmadığı sürece herhangi bir işte rahat çalışamazlar. İşverenlerin de en büyük sorunu kalifiye elamanın olmayışıdır. İl müdürlüğü olarak bizlerde bu mesleksizliği sonlandırmak için meslek edinme kursları ve işbaşı eğitim programları açıyoruz. Geçen hafta 59 kişilik bir işbaşı eğitim programı verdik. Bu programlar ile firmalarımıza 6 ya da 9 ay maaş ve sigorta desteği veriyoruz. Program tamamlandığında iş verenizim bu kursiyerleri istihdam edecek. Bugün de işbaşı eğitim programını başarı ile bitiren 29 gencimize sertifikalarını verdik. İlimizde yılbaşından beri bin 455 kişi programdan faydalandı. Bu hizmetimiz yılsonuna kadar devam edecek" dedi.

Muş'ta kurduğu tekstil firmasında 160 kişiye istihdam sağlayan Mustafa Benli ise "İzmir firmasıyız, merkezimiz İzmir. Bir buçuk yıldır Muş'ta tekstil firması kurduk. Burada 160 kişiye istihdam sağlıyoruz. Takım elbise üretimi yapıyoruz. Yaptığımız ürünler yurtdışına gidiyor. 6 yurtdışı firmasıyla çalışıyoruz. Bugün de işbaşı eğitim programından 29 kişiyi istihdam ettik. Bunların altı ay buyunca hem sigortalarını hem de maaşlarını devlet karşıladı. 29 kişinin istihdamı için anlaşma sağladık. Bu programlar sayesinde bünyemizde kalifiyeli elemanlar istihdam ediyoruz" şeklinde konuştu.

6 aylık işbaşı programından sonra meslek sahibi olduğunu söyleyen Esmer Ünsal da, "Benim daha önce bir mesleğim yoktu. İşbaşı eğitim programıyla tanıştım. Bu eğitim programı sayesinde yaklaşık 6 ay sürecinde iş sahibi oldum. Artık benimde bir mesleğim var ve biz gençler artık gurbete gitmeden kendi ilimizde çalışarak ailemize katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'ta 'İşbaşı Eğitim Programı'yla binlerce genç meslek sahibi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:13:19. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta 'İşbaşı Eğitim Programı'yla binlerce genç meslek sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement