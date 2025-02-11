Muş'ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi

Muş'ta 20 çiftçiye 2 bin kaz dağıtılacak. Proje, 10 milyon TL bütçeyle hayata geçirilecek.

11.02.2025 18:02
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Muş'ta 9 köyde 20 çiftçiye 2 bin kaz dağıtılacak

MUŞ - Muş'ta 10 milyon 616 bin TL bütçeye sahip "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 9 köyde yaşayan 20 çiftçiye yaklaşık 2 bin kaz dağıtılacak.

Muş'ta hayata geçirilen "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 9 köyde yaşayan 20 çiftçiye yaklaşık 2 bin kaz dağıtılacak. Muş Valiliği, Bulanık Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda valilik toplantı salonunda protokol imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, projenin önemine vurgu yaparak, Bulanık ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Projenin imza töreni için bir araya geldiklerini ifade eden Çakır, "Bu projenin bir kaç yıldır hazırlığını yapıyoruz. Özellikle Bulanık ilçesinde kültürü oluşmuş kaz yetiştirme konusunda DAKA'dan destek aldık. Bu konuda Bulanık'taki vatandaşlarımız yetiştirdikleri kazları hem Muş piyasasında hem de farklı illere göndererek ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor. Projenin bütçesi 10 milyon 616 bin lira. Destek miktarı ise 7 milyon 431 lira. Yüzde 70'i proje kapsamında desteklenecek. 12 ay sürecek bir proje. 20 çiftçi ile bu projeyi yürüteceğiz. Amacımız kaz yetiştiriciliğinin Bulanık ve Muş'ta yaygınlaşmasını sağlamak. İlk etapta 20 yetiştirici ile sözleşme imzalayacağız. Onlara 99 kaz palazı verilecek. Bu rakam bir başlangıç olacak. Amacımız Bulanık'ı kaz yetiştiriciliğinde sayılı merkez haline getirmek. Kaz yetiştiricilerine eğitim vereceğiz. Bu anlamda yapılan bu çalışmayı çok önemli buluyoruz. Tabi kadın çiftçilerimizin de özellikle projede yer almasını istiyoruz" dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, projenin SOGEP kapsamında desteklendiğini belirterek, "Bu proje, Muş'ta kaz yetiştiriciliğinin daha da ileriye taşınması için atılan önemli bir adım. İnşallah bu projeyi başarı ile tamamladıktan sonra hedeflediğimiz ilk pilot uygulama alanı olarak seçtiğimiz Bulanık ilçemizdeki 20 çiftçimizin başarıyla süreci tamamlamasından sonra diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırmak. Kaz yetiştiriciliğine kaz eti olarak bakmamak lazım. Kaz yetiştiriciliği içerisinde katma değerli ürünler de mevcut. Muş'u kaz yetiştiriciliğinde hak ettiği yere taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Törene, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, proje yürütücüleri ve uzmanlar katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Muş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi - Son Dakika

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