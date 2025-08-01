Muş\'ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Tamamlandı

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Kaz Yetiştiriciliği" projesinin kapanış programı, Bulanık ilçesine bağlı Güllüova Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, kaz yetiştiriciliğinin bölge kültüründe köklü bir yere sahip olduğunu vurguladı. Koşansu, "Kaz yetiştiriciliği, bu topraklar için yeni değil. Yıllar boyunca kırsalda önemli bir geçim kaynağı ve dayanışma kültürünün simgesi oldu. Bugün bu geleneği, modern altyapı, eğitim ve pazarlama desteğiyle yeniden canlandırıyoruz" dedi.

Proje kapsamında üreticilere toplam 100 saatlik eğitim ve danışmanlık desteği verileceğini açıklayan Kaymakam Koşansu, "Çiftçimizin bilinçli, verimli ve sürdürülebilir üretim yapması sağlanacak. Kümeslerin zemin hazırlığı üreticiye ait olacak şekilde eş finansman modeli benimsendi. Bu sayede üretici işin ortağı haline geliyor. Kurulan çiftlikler, gelecekte örnek teşkil edecek. Bu sadece bir proje değil; köyde kalmak isteyenin 'geçinemem' demeyeceği bir modeldir" ifadelerini kullandı.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise Muş'un tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, "İlimiz 357 bin hektarlık tarıma elverişli alana sahip. 2024 verilerine göre, işlenen tarım arazisi 321 bin hektara ulaştı ve 2 milyon 245 bin tonluk bitkisel üretim gerçekleşti. Hayvancılıkta da büyük bir potansiyele sahibiz. 242 bin büyükbaş, 1 milyon 160 bin küçükbaş ve 7 bin 200 manda varlığımız mevcut. Bu proje ile 20 çiftçimize doğrudan destek sağladık. Hayırlı ve verimli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve beraberindeki heyet, proje kapsamında kurulan Hakan Oğan'a ait kaz işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - MUŞ