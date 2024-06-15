Muş'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik artıyor

Muş'ta Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Besiciler hayvanlarını satmak için pazarda sıkı pazarlıklar yaparken, alıcılar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. Aracılar ise her iki tarafın da memnun olacağı bir orta yol bulmaya çalışıyor.

15.06.2024 14:48
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Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Muş'ta, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik arttı.

Kurban Bayramı'na bir gün kala Muş'taki hayvan pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Kentte geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını pazara getirmeye başladı. Hayvanlarını satabilmek için adeta birbiri ile yarışan besiciler, alıcılarla sıkı pazarlıklar yapıyor. Muş'un çeşitli köylerinden gelen besiciler, yıl boyunca büyük emek harcayarak besledikleri hayvanlarını en iyi fiyatlarla satmayı hedeflerken, alıcılar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, fiyatların geçen yıla göre arttığını belirtiyor. Satıcılar, hayvanlarının değerini alabilmek için direnç gösterirken, alıcıları ise bütçelerine uygun kurbanlık bulma telaşı sardı. Pazarda her iki tarafın da memnun olacağı bir orta yolu ise aracılar buluyor.

Hayvanlarını kurban pazarına getiren besicilerden Yusuf Bakır, satışlardan memnun olmadıklarını belirterek, "Kurban satışlarımız iki gündür başladı. Hayvanlarımızı hayvan pazarına getirdik burada satıyoruz. Satışlarımız şuan normal gidiyor. Bu gün 4 adet hayvan sattım. Pazara gelen çok kişi var ama hayvan alan çok az kişi var. Fiyatlar yüksek olduğu için piyasa biraz durgun. Fiyatları uygun olduğu için zayıf koyun alıyorlar genelde. Burada satamadığımız hayvanları kasaplara vereceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muş'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik artıyor - Son Dakika
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