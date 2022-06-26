Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı - Son Dakika
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Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

26.06.2022 11:10

- Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı Muş'ta binlerce büyük ve küçükbaş hayvan, Kurban Bayramı için batı illerine sevk edilmeye başlandı.

- Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

MUŞ - Muş'ta binlerce büyük ve küçükbaş hayvan, Kurban Bayramı için batı illerine sevk edilmeye başlandı.

Muş'ta bir yıl boyunca özenle beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, bayrama sayılı günler kala tır ve kamyonlara yüklenerek büyükşehirlere gönderilmeye başlandı. Bin bir zorlukla bakımı yapılan ve çocuk gibi büyütülen kurbanlıklar, kurban pazarındaki yerini almak için yola çıkarıldı.

"El bebek, gül bebek yetiştirdik hayvanlarımızı"

Merkeze bağlı Özgürevler Mahallesi civarında hayvancılık yapan Erdal Yalvarıcı, 120 büyükbaş hayvanını tırlara yükleyerek İstanbul'un Avrupa yakasına gönderdi. Sevke başlanılan hayvanlara 2-3 yıldır baktıklarını ifade eden Yalvarıcı, "Tosunlarımız buzağılık döneminden bu yana bizde. Hayvanlarımızı yaylaya gönderiyoruz. Orada 2 yıl otladıktan sonra son 7-8 aylık aşamalarını burada kendi işletmemizde besiye alıyoruz ve kurban dönemine hazır hale getiriyoruz. Hayvanlarımızın sevkini Avrupa yakasına yapıyoruz. Avrupa yakasına göndermemizin şartları var. İşletmemiz bu şartları taşıyor. Hayvanlarımızdan kan numuneleri alınarak şap enstitüsüne gönderip sonuçları geldikten sonra sevkini yapıyoruz. Hayvanlarımız çok iyi şartlarda yetişiyor. Dezenfekte edilen ve çok korunaklı bir işletmemiz var. Bugün 120 büyükbaş hayvan yükledik. Bunlara gözümüz gibi baktık. El bebek, gül bebek yetiştirdik hayvanlarımızı. Tosunlarımızdan ayrılmak zor ama yeni sahiplerine teslim ettikten sonra yerlerine yeni hayvanlar alarak beslemeye devam ediyoruz. Hayvancılık, dededen babadan kalan bir meslek. Bizde devam ettiriyoruz. Modern bir işletme yaptık" dedi.

İstanbul Başakşehir'den Muş'a gelerek hayvan satın alan Ramazan Çamlıca ise "Her yıl Muş'tan hayvan tedarik ediyoruz. İstanbul Avrupa yakasına kurbanlık götürmek için Tarım ve Orman Bakanlığının belli kriterleri var. Muş'tan tedarik ettiğimiz hayvanlar bu kriterlere uygun. Düzenli bir şekilde kan tahlilleri Ankara Şap Enstitüsüne gönderilip, gelen sonuçlara göre İstanbul Avrupa yakasına sevkleri yapılmaktadır. Hayvanlarımız 24 ile 30 saat arasında İstanbul'a varmaktadır. İstanbul Başakşehir ve Ümraniye'de bu hayvanlarımızın satışını yapmaktayız" diye konuştu.

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Muş'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı Muş'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı Doğu Anadolu'dan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı Doğu Anadolu'dan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı - Son Dakika
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