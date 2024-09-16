MÜSİAD 109. GİK Toplantısı Malatya'dan Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MÜSİAD 109. GİK Toplantısı Malatya'dan Katılımla Gerçekleşti

MÜSİAD 109. GİK Toplantısı Malatya\'dan Katılımla Gerçekleşti

MÜSİAD 109. Genel İdare Kurulu, Malatya Şube Başkanı ve üyelerinin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

16.09.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve Başkan Yardımcıları Rıfat Tutuk, Muhammed Barış Yılmaz, Enis Aydoğan ve Hamit Ilıcak, MÜSİAD 109. Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısına katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 109. Genel İdare Kurulu, İstanbul'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren idare kurulunun son gününde T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılım sağladığı programda, 80 şubeden başkanlar ve üyeler bir araya geldi.

Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, iki gün süren programın son derece verimli geçtiğini ifade etti. Akçin, "Üyelerimizden aldığımız geri bildirimleri ve talepleri Genel Başkanımıza ve ekibine ilettik. Ayrıca, sektör kurulu toplantılarında iş dünyasının karşılaştığı zorluklar ve çözümler hakkında bilgi verdik" şeklinde konuştu.

Akçin, Malatya Şubesi olarak, 6 Şubat 2023 Asrın Felaketinin ardından şehrin yeniden yapılanması, ekonomik gelişimin desteklenmesi ve yatırım fırsatlarının artırılması için kesintisiz bir çaba içinde olacaklarını vurguladı.

Genel Başkan Mahmut Asmalı, "109. Genel İdare Kurulumuzu, T.C. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya 80'den fazla Şubemizin Başkanları ve Temsilcilerinin katılımlarıyla tamamladık. Gün boyunca Şube Başkanlarımız, Temsilcilerimiz ve üyelerimizle yaptığımız istişareler ile Bakanımız Ali Yerlikaya'nın sunumlarıyla gerçekleştirdiğimiz Genel İdare Kurulumuz; ekonomi, göç ve MÜSİAD faaliyetleri gibi birçok konuya ev sahipliği yaptı. Genel İdare Kurulumuza katılımları için başta Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Şube Başkanlarımıza ve Üyelerimize; programın düzenlenmesinde emeği geçen Yurt İçi Teşkilatlanma Komisyonumuza ve profesyonel ekibimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Genel İdare Kurulu, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Politika, İstanbul, Ekonomi, malatya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD 109. GİK Toplantısı Malatya'dan Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:40:41. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD 109. GİK Toplantısı Malatya'dan Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement