MÜSİAD 109. GİK Toplantısı Malatya\'dan Katılımla Gerçekleşti

Ekonomi

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve Başkan Yardımcıları Rıfat Tutuk, Muhammed Barış Yılmaz, Enis Aydoğan ve Hamit Ilıcak, MÜSİAD 109. Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısına katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 109. Genel İdare Kurulu, İstanbul'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren idare kurulunun son gününde T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılım sağladığı programda, 80 şubeden başkanlar ve üyeler bir araya geldi.

Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, iki gün süren programın son derece verimli geçtiğini ifade etti. Akçin, "Üyelerimizden aldığımız geri bildirimleri ve talepleri Genel Başkanımıza ve ekibine ilettik. Ayrıca, sektör kurulu toplantılarında iş dünyasının karşılaştığı zorluklar ve çözümler hakkında bilgi verdik" şeklinde konuştu.

Akçin, Malatya Şubesi olarak, 6 Şubat 2023 Asrın Felaketinin ardından şehrin yeniden yapılanması, ekonomik gelişimin desteklenmesi ve yatırım fırsatlarının artırılması için kesintisiz bir çaba içinde olacaklarını vurguladı.

Genel Başkan Mahmut Asmalı, "109. Genel İdare Kurulumuzu, T.C. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya 80'den fazla Şubemizin Başkanları ve Temsilcilerinin katılımlarıyla tamamladık. Gün boyunca Şube Başkanlarımız, Temsilcilerimiz ve üyelerimizle yaptığımız istişareler ile Bakanımız Ali Yerlikaya'nın sunumlarıyla gerçekleştirdiğimiz Genel İdare Kurulumuz; ekonomi, göç ve MÜSİAD faaliyetleri gibi birçok konuya ev sahipliği yaptı. Genel İdare Kurulumuza katılımları için başta Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Şube Başkanlarımıza ve Üyelerimize; programın düzenlenmesinde emeği geçen Yurt İçi Teşkilatlanma Komisyonumuza ve profesyonel ekibimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA