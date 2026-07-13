MÜSİAD 112. Genel İdare Kurulu Toplantısı Malatya’da yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 112. Genel İdare Kurulu Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi. Toplantıya MÜSİAD Muğla'yı temsilen Şube Başkanı Nevzat Aykaç ile Sektör Kurullarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yunus Manav katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından şube başkanları ve teşkilat mensuplarını buluşturan programda, çalışma hayatı, istihdam politikaları, üretim ve ekonomik gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Programın ilk oturumu, Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda çalışma hayatına ilişkin güncel düzenlemeler, istihdamın güçlendirilmesine yönelik politikalar ve iş dünyasının beklentileri ele alınırken, sektörlerin mevcut durumu üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Bunun yanı sıra MÜSİAD'ın gelecek döneme ilişkin faaliyet planları, teşkilat yapısına yönelik çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Farklı illerden katılan temsilciler, kendi bölgelerindeki ekonomik gelişmeleri ve iş dünyasının taleplerini paylaşarak ortak çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Program, teşkilatlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına da önemli katkı sağladı.

MÜSİAD 112. Genel İdare Kurulu toplantısına katılan Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç yaptığı değerlendirmede, "MÜSİAD'ın 112. Genel İdare Kurulu Toplantısı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iş dünyasının ortak gündemini değerlendirme açısından son derece verimli geçti. Üretimden istihdama, çalışma hayatından ekonomik gelişmelere kadar birçok başlıkta önemli istişarelerde bulunduk. Muğla iş dünyasının beklenti ve taleplerini de bu platformda paylaşma imkanı bulduk. Teşkilatlarımız arasındaki güçlü iletişim ve tecrübe paylaşımı, önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır" dedi. - MUĞLA