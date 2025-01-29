MÜSİAD Antalya'dan Stratejik Yönetim Kampı - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Antalya'dan Stratejik Yönetim Kampı

MÜSİAD Antalya\'dan Stratejik Yönetim Kampı

MÜSİAD Antalya, gelecek projeleri belirlemek için yönetim kampı düzenledi ve üyelerin önerilerini değerlendirdi.

29.01.2025 18:30
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MÜSİAD Antalya, Başkan Yusuf Akgül liderliğinde, dünü, bugünü ve yarını kapsayan stratejik bir yönetim kampına ev sahipliği yaptı. Üyelerden gelen beklentiler ve öneriler detaylı bir şekilde ele alınarak, MÜSİAD Antalya'nın gelecekteki yol haritasını şekillendiren önemli bir platform oluşturuldu.

Yönetim kampında MÜSİAD Antalya'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonuçları detaylı şekilde değerlendirilirken, gelecekte yapılacak projeler için yeni hedefler belirlendi. Başkan Yusuf Akgül, "Üyelerimizin fikirleri, derneğimizin başarısının temel taşıdır. Bu kamp sayesinde ortak bir vizyon geliştirdik ve Antalya iş dünyasına daha güçlü bir katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Eğitim, iş birlikleri ve ticari destek odak noktası oldu

Kampın öne çıkan başlıkları arasında, eğitim ve gelişim programları düzenlemek, kamu kurumları ile iş birliklerini geliştirmek, üyelerin ticaretine katkı sağlayacak projeler üretmek ve genel memnuniyeti artırmaya yönelik çalışmalar yer aldı. Üyelerin ihtiyaçlarına odaklanan bu konular, Antalya iş dünyasına yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Ayrıca ekonomik kalkınma, bölgesel iş birliği ve üyelerin ticaretine destek olacak stratejik projelerin hayata geçirilmesi gibi kritik meseleler detaylıca ele alındı. Bu girişimlerin hem dernek üyeleri hem de bölgesel ekonomiye katkı sunacak adımlara dönüşmesi bekleniyor.

Antalya iş dünyası için umut veren adımlar

MÜSİAD Antalya'nın bu vizyoner adımları, derneğin gelecekteki güçlü duruşunu pekiştirecek ve Antalya iş dünyasını daha ileriye taşıyacak projelere zemin hazırlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Politika, Ekonomi, antalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Antalya'dan Stratejik Yönetim Kampı - Son Dakika

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