MÜSİAD Ekonomide Yerli Üretimi Vurguladı

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun, "Yerli üretim olursa ekonomide güçlü oluruz. Ekonomide güçlü olursak da ülkemiz daha fazla güçlenir ve küresel bir siyasi aktör olarak daha fazla söz sahibi olur." dedi.

MÜSİAD Bursa Şubesinin 23. Olağan Genel Kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda gerçekleştirildi.

Uzun, toplantıda yaptığı konuşmada, ismi adeta alın teriyle özdeşleşmiş olan MÜSİAD'ın Anadolu'nun gücünü dünyaya açmak ve yerel kalkınmayı güçlendirme hedefiyle yola çıktığını söyledi.

MÜSİAD çatısı altında 34 yıldır hem ülke hem de insanlar için pek çok faydalı çalışmaya imza attıklarını hatırlatan Uzun, Anadolu'dan aldıkları gücü dünyanın dört bir yanına taşırken ideallerinden hiçbir zaman taviz vermediklerini ifade etti.

MÜSİAD'ın bir ayağının Anadolu topraklarına sıkı sıkıya bağlı olduğuna değinen Uzun, "Diğer ayağımız dünyanın dört bir yanında erdem, yüksek ahlak ve güven temelinde yükselen bir iş dünyası zihniyetiyle her vakit yoluna devam etmiştir. MÜSİAD sürdürdüğü önemli medeniyet davasında haklının, emek verenin, çaba gösterenin yanında olmuştur. Bugün Anadolu'nun ve hatta dünyanın dört bir yanına ulaşan bu medeniyet davasını Allah'ın izniyle daha da yukarılara taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünya sahnesinde söz söylemenin bir yolunun öncelikli olarak ekonomik güce sahip olmaktan ve ekonomik bağımsızlıktan geçtiğine değinen Uzun, şöyle konuştu:

"Bunun için de en baştan beri yerli üretimi güçlendirmek ve her daim hakim kılmak gerekiyor. MÜSİAD olarak her zaman vurguladığımız gibi yerli üretimi güçlendirmeli ve yerli üretime destek olmalıyız. Ancak yerli üretim olursa ekonomide güçlü oluruz. Ekonomide güçlü olursak da ülkemiz daha fazla güçlenir ve küresel bir siyasi aktör olarak daha fazla söz sahibi olur. Bizleri güçlü kılacak olan şey ise her şeyden önce bir ve beraber olmamızdır. Sebepler değil ancak biz olursak kendi gücümüzü ortaya çıkarabiliriz. Ancak biz bir olursak hiçbir güç önümüzde duramaz ve gerçek söz sahibi bizler oluruz. 34 yıllık zaman zarfında ilkelerimizden taviz vermeden hem faaliyetlerimizi arttırdık hem de teşkilatımızı genişlettik. Bugün itibariyle Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'nin en yaygın teşkilatlanan sivil toplum örgütü haline geldik. MÜSİAD yurt içindeki 84 noktasında sayısı 14 bini geçen üyesiyle başarılı çalışmalarını büyük bir azimle sürdürüyor. Ayrıca dünyanın doğusundan batısına kadar toplam 99 ülkedeki üyelerimize küresel bir ağla 180'den fazla irtibat bürolarımızla hizmet vermekteyiz. İnşallah bu sayıyı ilerleyen dönemlerde hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız."

"Faiz oranlarını düşürme kararı KOBİ'leri rahatlatan önemli bir adım olmuştur"

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak da MÜSİAD'ın kurulduğu günden bu yana yalnızca iş insanları derneği olmadığını aynı zamanda toplumsal ve ekonomik kalkınmanın da yol göstericisi olduğunu vurguladı.

Bu çatı altında bir araya gelen insanların üretimden istihdama, ihracattan inovasyona kadar geniş bir yelpazede değer ürettiğine dikkati çeken Şenocak, "Genel merkezimizin ortaya koyduğu vizyon bizler için yalnızca bir hedef değil aynı zamanda ilham kaynağıdır. Dünyada saygın bir Türkiye inşa etme yolunda genel merkezimizle omuz omuza ilerlemekten gurur duyuyoruz. MÜSİAD Bursa şubesi olarak bu vizyonun gerekliliklerini yerine getirmek ve üyelerimize güçlü bir dayanışma içinde çalışmak da en büyük önceliğimizdir." diye konuştu.

Yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle finansmana erişim zorluklarıyla mücadele edilen bir yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Şenocak, şunları kaydetti:

"Enflasyon, yüksek faiz oranları ve finansman sorunları iş dünyamızın öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam etmektedir. Ancak ekonomik yönetimimizin aralık ayında almış olduğu faiz oranlarını düşürme kararı iş dünyasında özellikle KOBİ'leri rahatlatan önemli bir adım olmuştur. Ekonomi yönetimimizin, iş dünyası için hayati bir öneme sahip yapısal reformları hayata geçirilmesiyle 2025'te hem Bursa hem de ülkemiz için ekonomik hedeflere ulaşmada önemli fırsatların olacağına inanıyoruz."

Genel Kurulda mevcut başkan Şenocak, yeniden göreve seçildi.

Toplantıya, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleri katıldı.