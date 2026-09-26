MÜSİAD EXPO 2026, 80 binden fazla ziyaretçiyle bugün sona eriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nı 80 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "70 ülkeden temsilci, 400 alım heyeti ve 369 firma bu yıl katılım gösterdi. Ziyaret ettiğimiz stantlarda katılımcılar fuarın verimli geçtiğini ifade ediyor." dedi.

Farklı sektörlerden güçlü üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren ve Türkiye ile bölgenin en kapsamlı karma ticaret etkinlikleri arasında yer alan MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı bugün sona eriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda 18 sektörden 369 firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Fuarı ziyaret eden Ticaret Bakanı Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD EXPO'nun 33 yaşında olduğunu ve bu yıl 21'incisinin düzenlendiğini kaydederek, "Özellikle Müslüman ülkelerin ve toplulukların yoğun katılım gösterdiği ve İslam dünyasının en önemli genel fuarlarından birisidir." diye konuştu.

Bu fuarın, 1990'lı yılların başında Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme temposuna önemli katkılar yaptığını dile getiren Bolat, "Buraya 80 binden fazla ziyaretçi, 70 ülkeden temsilci, 400 alım heyeti ve 369 firma bu yıl katılım gösterdi. Bunlar önemli ve büyük rakamlar. Ziyaret ettiğimiz stantlarda katılımcılar fuarın verimli geçtiğini ifade ediyor." şeklinde konuştu.

"Hemen hemen her sektörde dünyanın ilk 10 büyük üreticisi ve ihracatçısı içindeyiz"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ihracat başarısında MÜSİAD EXPO'nun, diğer fuarların ve firmaların uluslararası fuarlara katılımının çok önemli rolü olduğunu belirterek, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme çabalarına katkıda bulunmak için çalışmalarını durmadan sürdürdüklerini anlattı.

Bu anlamda dış ticaret ve cari işlemler dengelerinde istikrarlı sürecin devam edeceğini kaydeden Bolat, "İhracat sadece bir pazarlama değil aynı zamanda bir tanıtım demektir. Türk markası, Türk ürünleri, Türk malları, Türk hizmetleri bütün dünyada tanınmakta. Hemen hemen her sektörde dünyanın ilk 10 büyük üreticisi ve ihracatçısı içindeyiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.