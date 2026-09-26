MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı bugün sona erecek - Son Dakika
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MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı bugün sona erecek

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MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı bugün sona erecek
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin beklendiği fuarın son gününde uluslararası işbirliği anlaşmaları imzalanacak ve bazı ülkeler sunum yapacak

Farklı sektörlerden güçlü üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren ve Türkiye ile bölgenin en kapsamlı karma ticaret etkinlikleri arasında yer alan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı bugün sona erecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda, 18 sektörden 369 firmanın katılımıyla devam ediyor.

Üretim, sanayi, makine, gıda, tarım, inşaat, yapı malzemeleri, otomasyon ve enerji gibi birçok sektörden katılımcı firmalar, ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. Savunma sanayisi şirketlerinin de ürünlerini sergilediği etkinlikte, bazı ülkelerin sunumları da yapılıyor.

Fuar alanında farklı sektörlerden firmalar yer alıyor

Bu yıl 114 ülkeden 50 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin katılımının beklendiği fuar alanındaki salonlar sektörlere göre ayrıldı.

İnşaat, yapı, gayrimenkul, mobilya ve dekorasyon firmaları 2. salonda yer alırken, makine, otomotiv, savunma sanayisi, metal, enerji ve bilgi teknolojileri şirketleri ile yurt dışı katılımcıları 4. salonda ziyaretçilerle buluşuyor.

Gıda, tarım, ambalaj, lojistik, turizm, sağlık, tekstil ve hizmet sektörlerinden katılımcılar ise 8. salonda ürün ve hizmetlerini sergiliyor.

MÜSİAD EXPO, farklı ölçeklerdeki şirketleri aynı ticaret platformunda buluştururken yerli ve yabancı firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasına da imkan sağlıyor.

Fuarın son gününde uluslararası işbirliği anlaşmaları imzalanacak

Fuarın açıldığı 23 Eylül'de, dünyanın dört bir yanındaki iş insanlarını bir araya getirerek kalıcı bir iletişim ve işbirliği ağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Uluslararası İş Forumu'nun (International Business Forum-IBF) 29'uncusu yapıldı.

İkinci gün ise Ticaret Bakanlığının desteğiyle 70'ten fazla ülkeden gelen 400'ün üzerinde alım heyeti ile Türk firmaların bir araya geldiği etkinlikler düzenlendi.

Dün ise MÜSİAD Genel Merkezi'nde farklı ülkelerin büyükelçilerinin ve konsoloslarının katıldığı "Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu" ile "Arktik Forumu" yapıldı.

Fuarın son gününde uluslararası işbirliği anlaşmaları imzalanacak. Bazı ülkeler sunumlarını yapacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın incelemelerde bulunacağı fuarı, öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları DerneğiRecep Tayyip ErdoğanEkonomiSon Dakika

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