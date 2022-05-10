Başkan Saygılı: "MÜSİAD Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılarda bulundu" - Son Dakika
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Başkan Saygılı: "MÜSİAD Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılarda bulundu"

10.05.2022 11:17
Başkan Saygılı: "MÜSİAD Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılarda bulundu"

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD'ın 32'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamasında, "MÜSİAD, kurulduğu günden beri yılmadan ve yorulmadan, engellere aldırmadan Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşmasında çok önemli...

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD'ın 32'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamasında, "MÜSİAD, kurulduğu günden beri yılmadan ve yorulmadan, engellere aldırmadan Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşmasında çok önemli katkılarda bulundu" dedi.

9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da kurulan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), 32. yılını kutluyor. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "MÜSİAD, bugün hamdolsun, 12 binin üzerindeki üyesi, 60 bine yakın firması ve 2 milyon insanımıza istihdam sağlayan yapısıyla Türkiye ihracatının yüzde 20'sine imza atan bir güce yükseldi" şeklinde konuştu.

Saygılı, MÜSİAD'ın yurt içinde 84, yurt dışında ise 81 olmak üzere toplamda 164 şubeyle hizmet verdiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: "9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da 12 güzel insan tarafından kurulan MÜSİAD'ımızın kuruluşunun 32. yıl dönümünü idrak ediyoruz. MÜSİAD, kurulduğu günden beri yılmadan ve yorulmadan, engellere aldırmadan Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşmasında çok önemli katkılarda bulundu. Bu ülkeden kazandığını yine bu ülke için harcayan, güvenilir ve dürüstlüğü şiar edinen, yardımsever ve paylaşımcılığı bereketi gören bir anlayışla sadece ülkemize değil dünyaya erdemli Müslüman iş insanı modeli ve ahilik anlayışıyla örneklik kazandırdı. Bugün, yurt içinde 84, yurt dışında ise 81, toplamda 164 şubeyle ülkemizde ve tüm dünyada, etkin ve yaygın büyük bir sermaye platformuna dönüştü. MÜSİAD'ımızın 32. kuruluş yılı programı vesilesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Türkiye'nin Gücü Ödül Töreninde ülkemizin güçlenmesi ve büyümesi adına çalışan MÜSİAD'ımızı ve ödül alan çok değerli isimleri tebrik ediyorum." - İZMİR

Başkan Saygılı: MÜSİAD Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılarda bulundu
Başkan Saygılı: MÜSİAD Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılarda bulundu
Başkan Saygılı: MÜSİAD Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılarda bulundu

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Saygılı: 'MÜSİAD Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılarda bulundu' - Son Dakika


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