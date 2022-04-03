MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi

03.04.2022 09:29
MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi

MÜSİAD İzmir Şube yönetimi, Konak bölgesindeki üyeleriyle buluştu.

MÜSİAD İzmir Şube yönetimi, Konak bölgesindeki üyeleriyle buluştu.

Şubeden yapılan açıklamada, bölgesel buluşma toplantısının üçüncüsünün ev sahipliğini MÜSİAD İzmir Denetleme Kurulu Başkanı ve Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan'ın yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Bilal Saygılı, derneklerinin 30 yıldır birlik ve beraberlik ruhuyla büyümeye devam ettiğini kaydetti.

İz bırakan işlere imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Saygılı, "Manevi bir iklimin içerisindeyiz. Rabbim bizleri ramazana kavuşturdu. Hayırlı ve mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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