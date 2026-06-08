MÜSİAD Kimya Toplantısı Dalaman'da Gerçekleşti - Son Dakika
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MÜSİAD Kimya Toplantısı Dalaman'da Gerçekleşti

MÜSİAD Kimya Toplantısı Dalaman\'da Gerçekleşti
08.06.2026 13:04
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MÜSİAD Kimya Sektör Kurulu toplantısında üretim potansiyeli ve iş birliği fırsatları ele alındı.

MÜSİAD Kimya Sektörü Başkanı Emre Baş ve başkan yardımcılarının katılımlarıyla, MÜSİAD 2. Bölge şube üyelerinin iştirak ettiği Kimya Sektör Kurulu Toplantısı MÜSİAD Muğla Şubesi'nin ev sahipliğinde Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi.

Verimli geçen toplantıda, bölgenin sahip olduğu üretim potansiyeli, ürün çeşitliliği ve kimya sektörünün mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, sektörün geleceğine yönelik yatırım fırsatları ve iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunurken, sektörün gelişimine katkı sağlayacak projeler ve yeni iş alanları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Toplantıda, özellikle bölgede yetiştirilen narenciye ve benzeri değerli tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi konusu öne çıktı. Bu ürünlerin kozmetik sektöründe değerlendirilmesi ve yeni kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı kapsamında ayrıca üyeler tarafından hazırlanan proje sunumları dinlenerek, hayata geçirilebilecek çalışmalar ve ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen toplantının, bölgedeki kimya sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yeni iş birliklerinin önünü açması hedefleniyor.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Aykaç yaptığı değerlendirmede, "Üretim, yatırım ve ihracat odaklı çalışmalara büyük önem veriyoruz. Sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin Türkiye'nin üretim gücüne ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Kimya Toplantısı Dalaman'da Gerçekleşti - Son Dakika

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