Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Fenerbahçe\'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama
08.06.2026 18:09
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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın futbol yapılanmasında göreve getirmeyi düşündüğü Dirk Kuyt için Hollandalı teknik adamın kulübü Dordrecht'ten açıklama geldi. Hollanda ekibi, Kuyt için şu ana dek kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından futbol yapılanmasında da önemli değişiklikler yaşanacak. Aziz Yıldırım, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt'ı futbol yapılanmasında göreve getirmeyi düşünüyor.

HOLLANDA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

45 yaşındaki Dirk Kuyt için Hollandalı teknik adamın kulübü Dordrecht'ten resmi açıklama geldi. Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, Kuyt'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili konuşarak, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bir Türk yatırımcımız var ve o bize bunun gündemdeki bir konu olduğunu açıkça belirtti. Türk medyasında da bu konuda gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

Zeeuw, Kuyt için Türkiye'den kendileriyle iletişime geçen olmadığını söyleyerek, "Orada böyle bir durum olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu ciddiye almamak garip olur ancak şimdilik Türkiye'den kimse bizimle iletişime geçmedi." sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

1 Temmuz 2025 tarihinden bu yana Hollanda ekibinde görev yapan 45 yaşındaki teknik direktör Dirk Kuyt'ın, kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe, Dirk Kuyt, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama - Son Dakika

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