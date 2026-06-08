Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu - Son Dakika
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Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

08.06.2026 18:00
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu’na kan ve saç örneği veren ünlülerin sonuçları belli oldu. Aralarında Fatih Terim'in eski damadı olan Volkan Bahçekapılı'nın da olduğu 10 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adli tıp raporları tamamlandı. 

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik başlattığı geniş çaplı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla aralarında Fatih Terim'in eski damadı olan Volkan Bahçekapılı'nın da olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan ünlü isimler, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na verdikleri kan, idrar ve saç örneği vermişti. 

VOLKAN BAHÇEKAPILININ TESTİ POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda 10 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Aralarında Fatih Terim'in eski damadı olan Volkan Bahçekapılı'nın da olduğu Mabel Matiz, Aslıhan Turanlı ve Yağmur Ünal gibi isimlerin de bulunduğu şüphelilerin kan, idrar ve saç analizi sonuçları pozitif çıktı.

Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

İşte testi pozitif çıkan isimler:

  • Fatih Karaca (Mabel Matiz)
  • Volkan Bahçekapılı
  • Aslıhan Turanlı
  • Yağmur Ünal
  • Semiha Bezek
  • Eda Dora
  • Aycan Yağcı
  • Tarık Tunca Bakır
  • Yasemin İkbal
  • Eren Kesimer

VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Bahçekapılı, 1984 yılında Trabzon’da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Bahçekapılı, iş insanı kimliğiyle biliniyor. Kamuoyunda daha çok aile bağlantıları ve sosyal yaşamıyla tanınan Bahçekapılı’nın iş dünyasında çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğu ifade ediliyor. Kariyerine ilişkin ayrıntılar sınırlı olsa da özel sektörde aktif olduğu biliniyor. Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Volkan Bahçekapılı ile Buse Terim’in 10 yıllık evliliklerini sonlandırdığı haberleri daha önce kamuoyuna yansımıştı. Bahçekapılı ayrıca eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kuzeni olarak da tanınıyor.

Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

NE İŞ YAPIYOR?

Volkan Bahçekapılı, iş insanı olarak tanınıyor. İş hayatına dair tüm detaylar kamuya açık kaynaklarda geniş şekilde yer almamakla birlikte, ticari faaliyetlerde bulunduğu ve özel sektörde çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Bahçekapılı, Adli Tıp Kurumu, Fatih Terim, Buse Terim, Ünlüler, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kemal Karagöz Kemal Karagöz:
    Allah kimseye yolunu şaşırtmasın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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