MÜSİAD'tan 'Türkiye Yüzyılı' Ödül Gecesi - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD'tan 'Türkiye Yüzyılı' Ödül Gecesi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, zorlukların büyük zaferlerin habercisi olduğunu söyledi.

04.01.2025 00:51
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Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" Ödül Gecesi'nde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı; "Zor dönemler, büyük zaferlerin habercisidir" dedi.

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunanları onurlandırmak amacıyla ödül gecesi düzenlendi. Bir balo salonunda düzenlenen ödül gecesinin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Özellikle son günlerde hem ABD hem de Suriye'de yaşanan gelişmeleri hem insani hem vicdani hem de iktisadi olarak izliyor, yeni dönemde şehrimizin konuya dair gerek kanaat önderleri gerekse iş adamları ile önemli istişareler yaparak yaşanan gelişmelere tam ve zamanında ayak uydurmak için proaktif bir yönetim izliyoruz" dedi.

"Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olarak hem kendi vatandaşlarına hem de mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyor"

Zorlukları aşarak yeni bir yıla girdiklerinin altını çizen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Enflasyonla mücadelede alınan sıkı para politikası kararları büyüme rakamlarımızı olumsuz etkiledi. Ortalama yüzde 5 civarında büyüyen ülkemiz muhtemelen yüzde 3 civarlarında büyüyecek. Fakat unutmayalım ki zor dönemler, büyük zaferlerin habercisidir. Önümüzdeki dönemlerde, bu sabrın ve gayretin meyvelerini toplayacağız. İnşallah ekonomide zor günler geride kaldı. Bugün 1.03 olarak açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte oluşan yıllık ortalama enflasyon rakamları 2025 yılına dair umutlarımızı ve motivasyonumuzu artırmıştır. Son 7 aydır düşüş eğilimi gösteren manşet enflasyon son 1.5 yılın en düşük seviyesine gelmiştir. Bu düşüşün 2025 yılında daha da belirginleşeceğini Merkez Bankasının yüzde 21'lik enflasyon hedefini yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin stratejik konumu dolayısıyla sadece Orta Doğu, Asya ve Avrupa için değil, tüm dünya için son derece kilit bir rol oynadığını kaydeden Asmalı, bunu Suriye'de yaşanan son gelişmelerde gördüklerini belirterek, Kudüs'te de bu gelişmeleri görecekleri günlerin yakın olduğunu dile getirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise MÜSİAD'ın sadece ekonomik bir sivil toplum örgütü olmadığını toplumu ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyduğunu belirterek, "MÜSİAD'ın Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Görüyoruz ve yaşıyoruz. Kayseri MÜSİAD'da Kayseri'nin ekonomik ve sosyal hayatında olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Sadece ekonomik bir STK değildir. Her meselede elini ve gövdesini taşın altına koyan saygın, hepimizin gönlünde yer etmiş değerli bir sendikadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum"

Gecede ödüle layık görülen dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da, Türkiye'nin önde gelen iş insanları tarafından ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Şimdiye kadar aldığımız başarılar başlangıç diyebilirim. Çalışmalarımız daha yoğun geçiyor. Çünkü artık kazanmamız gereken bir olimpiyat daha var. Önümüzde hazırlanmamız gereken bir 4 yıl daha var. Bütün kamplarımız ve turnuvalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu 4 yıllık süreci çok güzel geçiririz ve sonunda 2028 Olimpiyatları'nda da bu serüveni altın madalyayla sonlandırırız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'tan 'Türkiye Yüzyılı' Ödül Gecesi - Son Dakika

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