İHKİB Başkanlığı'na Mustafa Gültepe yeniden seçildi - Son Dakika

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Başkanlığı'na Mustafa Gültepe yeniden seçildi.

Birlik açıklamasına göre, İHKİB Olağan Genel Kurulu'ndaki seçimde Mustafa Gültepe'nin listesi 1.055 oyla yarışı önde tamamladı.

Seçimin tamamlanmasının ardından bir konuşma yapan Gültepe, hazır giyim ihracatçısının büyük bir olgunlukla tercihini ortaya koyduğunu ifade etti.

Genel kurula katılarak oy kullanan tüm delegelere teşekkür eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Yarış bitti, şimdi çalışma ve birlik zamanı. Bizi geleceğe taşıyacak büyük dönüşüm için yola çıkıyoruz. Orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarma hedefini önümüze koyduk. Bütün çalışmalarımızı bu temelde kurguluyoruz. Yenilikçi, yaratıcı, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir sektör inşa ediyoruz. Sektörü sürdürülebilir yeşil üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde yeniden konumlandırıyoruz. Değişen ortamda daha fazla yer edinmek; kalıcı olmak için çalışıyoruz. Yeni vizyonumuzla ihracatçılarımıza daha çok dokunacağız, daha çok destekleyeceğiz ve tüm sektörü dönüştüreceğiz."

İHKİB'de 4 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulundaki asil üyeler, "Urfi Akbalık, Jale Tunçel, Mustafa Paşahan, İsmail Kolunsağ, Nejdet Ayaydın, Selçuk Mehmet Kaya, Nazım Kanpolat, Hikmet Ünal, Barış Eraslan, Mithat Samsama." oldu.

Yedek üyeler ise, "Ayhan Onat, Nuri Yüksel, Haldun Bozdemir, Kübra Orakçıoğlu, Mustafa Akçay, Hilal Suerdem, Gülsen Azimi, Gülsen Kayabaşı, Bünyamin Yevlal, Mahmut Ekmen." şeklinde sıralandı.

İHKİB Denetim Kurulu asil üyeleri, Ercan Hardal, Burak Tanrıverdi, Okyay Mızrak, yedek üyeleri ise İlker Karataş, Celil Ayan ve İbrahim İsaoğlu oldu.