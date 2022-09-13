MÜSİAD: "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin, hem vatandaşlarımız nezdinde hem de oluşturacağı ekonomik hareketlilik ile ülke ekonomimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen projenin kapsayıcı üç ayaklı modeli ile oldukça değerli olduğunu vurgulayan Asmalı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin, hem vatandaşlarımız nezdinde hem de oluşturacağı ekonomik hareketlilik ile ülke ekonomimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sabit gelirli vatandaşlarımıza uygun konut edinme fırsatı sunan projenin sadece konutla sınırlı kalmayıp, iş yerleri ve uygun koşullarda konut arsası sunulması gibi farklı alanları da kapsar nitelikte şekillenmesini oldukça kıymetli buluyoruz. Üçlü paket şeklinde sunulan bu proje, vatandaşların kendi evlerini inşa edebileceği altyapısı hazır konut arsalarının oluşturulması ile daha da anlam kazanıyor. MÜSİAD olarak önerdiğimiz altyapısı tamamlanmış konut arsası planının da bu projeye dahil edilmesi memnuniyet verici bir gelişmedir. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği üzere, iki yıl gibi çok kısa bir sürede 500 bin sosyal konut, 250 bin konut imarlı arsa ve 50 bin iş yerini kapsayan proje; Cumhuriyet tarihinin en kıymetli projelerinden biri olacaktır. Bununla birlikte MÜSİAD olarak, hayata geçirdiğimiz yatırım ve üretim hareketliliği de ülkemizin dört bir yanında süren yatırımlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı sosyal konut projesine ek olarak bölgesel yatırımlarımızla istihdamı destekleyici girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."