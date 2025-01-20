Musullu'nun 2024-2025 Strateji Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Musullu'nun 2024-2025 Strateji Toplantısı

Musullu\'nun 2024-2025 Strateji Toplantısı

Musullu, yeni ürünleri ve National markasıyla 2025 hedeflerini açıkladı. İhracata vurgu yapıldı.

20.01.2025 10:25
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13 yıldır ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Musullu Küçük Ev Aletleri,2024 yılı değerlendirme 2025 yılı strateji toplantısını Hatay'da gerçekleştirdi. Yeni ürünlerini ramazan ayı ile birlikte ilk kez piyasaya sunmayı planlayan Musullu, Uluslararası bir marka olan Nationalı bünyesine kattığının müjdesini bu toplantıda açıkladı.

İhracata ağırlık vermeliyiz

Musullu yönetim kurulu Başkanı Adil Bulur Türkiye üreticilerinin çok başarılı ürünler ürettiklerini belirterek ihracata daha çok yönlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ülkeye döviz girdisini arttırılması gerektiğinde vurgu yapan Adil Bulur bunun iş dünyası için elzem olduğunu söyledi.

2025 yılında yüzde 30 büyüme hedefindeyiz

Musullu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, Türkiye genelinde her yıl yüzde 30 oranında büyüme sağladıklarını ve buna pareler olarak müşterilerin talepleri doğrultusunda ürün yelpazesinde geliştirdiklerini belirtti. Musullu ürünlerinin kullanıldığı evlerde Musullu firmasının birer temsilcisi olarak gördüklerinin altını çizen Bulur, ürünlerini tüketim amaçlı değil uzun süreli kullanım amaçlı ürettiklerine dikkat çekti.

2025 yılından umutluyuz

Suriye'de ve Filistin'de savaşın bitmesi ile 2025 yılından ümitlendiklerini belirten Musullu yönetim kurulu Başkanı Adil Bulur, "2025 yılı inşallah çok güzel bir yıl olacak beklentimiz bu yönde şekilleniyor" dedi.

National markasının yıldızı yeniden parlayacak

National markasının yaklaşık olarak 15 yıldır bünyelerinde olduğunu ancak piyasaya yeni sürdüklerinin müjdesini veren Musullu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, "Yakın zamanda Dünya piyasalarında National markası yerini alacak. Musullu olarak her yere her ülkeye ulaşmamız mümkün değil. Özellikle ihracatta ürünlerimizi National olarak belirledik. Bu manada partner firma olarak National markamız ile hareket etme noktasında ekiplerimiz çalışmalar yürütüyorlar inşallah bu çalışmalar neticesinde National markasının yıldızı yeniden parlayacaktır" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Üretim, Finans, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Musullu'nun 2024-2025 Strateji Toplantısı - Son Dakika

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