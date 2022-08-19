Mut'ta kayısı ıslah ve adaptasyon çalışmaları yapılacak

Mut Meslek Yüksekokulu'na ait 40 dönümlük arazi Mersin Üniversitesi ile protokol imzalanarak yer teslimi yapıldı.

Mersin Mut Meslek Yüksekokulu, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mut Ziraat Odası Başkanlığı ve Alata Araştırma Enstitü Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Mut Kayısıyla ilgili çalışma yapılması için için yüksek okula ait parselin Alata Araştırma Enstitüsüne yer teslimi yapıldı.

Özellikle Prusnus türünden olan kayısının agranomik özellikleri çevresel faktörlerden yüksek oranda etkilendiği için ıslah çalışmaları kayısıların gerçek performanslarının gözlemlenebilmesi açısından üretimi yapılan bölgelerde gerçekleştirilmesine dikkat çeken yetkililer, Mut sofralık kayısının en erken hasat edildiği, en fazla üretimin yapıldığı, Mut ilçesinde yerli çeşitleri geliştirmek üzere Mut Meslek Yüksek Okuluna ait araziye yerli ve yabancı kayısı çeşitleri ile bahçe kurularak ıslah ve adaptasyon çalışmaları yapılacak.

Mut Meslek Yüksekokulu Müdürü Kasım Pınar'da, yapılacak çalışmanın uzun dönemi kapsadığını belirterek, "Bu işbirliği Mut ilçesi için çok önemli. Bütün dünyada bu tür çalışmalar üretimin yapıldığı bölgelerde gerçekleştiriliyor. Sofralık kayısı üretiminde ülkemizde en büyük paya sahip olan ilçemizde bu çalışmanın yapılacak olması büyük avantaj sağlayacak" dedi.

Türkiye'nin yüzde 85'ini karşılayan Mut Kayısısı adıyla coğrafi tescil alan ilçede, 55 bin dekar arazide, 1 milyon kayısı ağacı varlığıyla ortalama 200 bin ton kayısı üretimi gerçekleştiriliyor. - MERSİN