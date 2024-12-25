Muud 2024'ün En Çok Dinlenenlerini Açıkladı

Ekonomi

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, 2024'ün en çok dinlenenlerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muud'da, 2024'ün en çok dinlenen şarkıları, sanatçıları, albümleri ve indirilen şarkıları ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

Kullanım kolaylığı sunan özellikleriyle öne çıkan, müzik dinleme deneyimini kolaylaştıran Muud'da dinleyiciler, Muud Look 2024 ile yıl içerisinde "En Çok Dinlediği Şarkılar", "En Çok Dinlediği Sanatçılar", "En Çok Dinlediği Müzik Türleri", "En Çok Dinlediği Zaman Dilimi" gibi farklı verilere ulaşabilecekler.

2024'te Muud'da Semicenk hem en çok dinlenen yerli şarkı kategorisinde hem de en çok dinlenen yerli erkek sanatçı kategorisinde birinci olurken, Zeynep Bastık ise en çok dinlenen yerli kadın sanatçı listesinde zirvede yer aldı. Muud'da yabancılarda ise Eminem yılın en çok dinlenen yabancı erkek sanatçı kategorisinde birinci olurken Billie Eilish ise en çok dinlenen yabancı kadın sanatçı oldu.

2024'te Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği popüler çalma listesinde "Türkçe Pop" birinci oldu. 2019'da kurulan ve kısa sürede güçlü bir dinleyici kitlesine ulaşan İkilem, Muud listelerinde bu yıl en çok dinlenen grup olarak ilk sıraya adını yazdırdı. Listelerin rap kategorilerinde en çok dinlenen erkek şarkıcı BLOK3, en çok dinlenen kadın sanatçı ise M Lisa oldu.