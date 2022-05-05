Muud'da nisan ayının zirvesi belli oldu - Son Dakika

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli single Uzi'nin seslendirdiği Arasan da şarkısı oldu.

Yabancılarda ise Camila Cabello'nun Familia albümü ve Maneskin - Beggin parçası dinlendi.

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkati çeken müzik platformu Muud'un nisan ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu.

Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada Türk pop müziği önemli isimlerinden Serdat Ortaç'ın eserlerinin çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandığı Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü yer aldı.

Albümde Serdar Ortaç'ın şarkılarını Türk müziğinin önemli sanatçılarından Derya Uluğ, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Bengü gibi isimler seslendirdi.

Uzi, Arasan da parçası ile yerli single listesinde zirveye yerleşti.

Muud'un nisan ayında en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Maneskin - Beggin şarkısı oldu.

Nisan ayında Camila Cabello, en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında ilk sırada yer aldı. Yine Camila Cabello'nun Familia albümü yabancı albümler sıralamasında en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.