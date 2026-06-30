Nagel: Enflasyon Hedefin Üzerinde Kalacak - Son Dakika
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Nagel: Enflasyon Hedefin Üzerinde Kalacak

30.06.2026 12:31
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Bundesbank Başkanı Nagel, enerji şokunun enflasyonu artırmaya devam edeceğini belirtti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ABD ile İran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirme konusunda anlaşmalarına rağmen enerji şokunun etkilerinin sürdüğünü ve enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2026 ECB Merkez Bankacılığı Forumu kapsamında CNBC'ye açıklama yapan Nagel, ECB'nin son faiz artırımına rağmen Avro Bölgesi'ndeki enflasyon riskinin ortadan kalkmadığını belirtti.

Nagel, ABD ile İran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirme konusunda anlaşmalarına karşın enerji şokunun etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

Risklerin sistemde kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Nagel, "Enerji fiyatı şoku hala sistemin içinde. Enflasyon oranının yüzde 2'lik hedefimizin önemli ölçüde üzerinde kalmaya devam edeceğini tahmin ediyorum." dedi.

"Orta Doğu'daki durum belirsizliğini koruyor"

Petrol fiyatlarındaki düşüşün kendileri için sürpriz olduğunu aktaran Nagel, Orta Doğu'daki durumun ise "hala çok belirsiz" olduğunu kaydetti.

Yeni bir faiz artışının gerekip gerekmediği yönündeki soru üzerine Nagel, net bir karar vermek için henüz erken olduğunu ve öncelikle önlerindeki tablonun netleşmesini beklemek istediğini belirtti.

Bundesbank Başkanı Nagel, temmuz ayında yapılacak para politikası toplantısının geleceğe yönelik rotayı çizmek için önemli bir fırsat sunacağını ifade ederek, ECB uzmanlarının güncellenmiş ekonomik tahminlerini sunacağı eylül ayı toplantısında tüm seçenekleri açık tutacağını bildirdi.

Bu arada, ECB, 11 Haziran'da mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,0'dan yüzde 2,25'e yükseltmişti. Böylece ECB, petrol fiyatlarındaki sert yükselişe para politikasını sıkılaştırarak tepki veren ilk büyük merkez bankası olarak kayıtlara geçmişti.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3'ün üzerine çıkması ve çekirdek enflasyonun yüzde 2'lik hedefi belirgin şekilde aşması bu kararda etkili olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nagel: Enflasyon Hedefin Üzerinde Kalacak - Son Dakika

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