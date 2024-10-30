NASA'nın Ekonomik Katkısı 75,6 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

NASA'nın Ekonomik Katkısı 75,6 Milyar Dolar

NASA\'nın Ekonomik Katkısı 75,6 Milyar Dolar

NASA, 2023'te ABD'ye 75,6 milyar dolar kazandırdı; Artemis programı ve iklim yatırımları öncülük etti.

30.10.2024 12:42
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NASA, 2023 yılında ABD ekonomisine 75,6 milyar dolar kazandırdı.

NASA'nın Artemis programının ekonomik katkısında öncü bir rol oynadığı bildirildi. Bu program tek başına 23,8 milyar dolar gelir elde ederek ülke çapında yaklaşık 100 bin istihdamı destekledi. Yayınlanan rapor, girişimin NASA'nın toplam ekonomik etkisinin neredeyse üçte birini oluşturan 2,9 milyar dolarlık vergi gelirini elde ettiğini gösterdi.

Rapora göre, iklim araştırmaları ve teknolojisine yapılan yatırımlar ekonomiye 7,9 milyar dolar katkıda bulundu ve yaklaşık 33 bin kişiye iş imkanı sağladı. Ayrıca iklim girişimleri, NASA'nın ekonomik etkisinin yaklaşık yüzde 11'ini oluşturan 1 milyar doların üzerinde vergi geliri elde etti.

NASA'nın etkisinin ABD genelinde hissedildiği kaydedilen raporda, 45 eyaletin en az 10 milyon dolarlık ekonomik etkiden yararlandığını ve sekiz eyaletin katkılarının 1 milyar doları aştığını gösteriyor. Ülke çapındaki bu erişim, birçok eyaletteki sayısız üretici ile yapılan yerel sözleşmeler, araştırma ortaklıkları ve teknoloji geliştirme girişimlerinin birleşiminden kaynaklanıyor.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, verilere ilişkin açıklamasında, "NASA'ya yatırım yapmak, Amerikalı işçilere, Amerikan inovasyonuna, Amerikan ekonomisine ve Amerika'nın ekonomik rekabet gücüne yatırım yapmaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Dünya, Çevre, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NASA'nın Ekonomik Katkısı 75,6 Milyar Dolar - Son Dakika

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