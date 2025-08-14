Naturel ChargeN ve Siemens'ten Stratejik İş Birliği - Son Dakika
Ekonomi

Naturel ChargeN ve Siemens'ten Stratejik İş Birliği

14.08.2025 12:21
Naturel ChargeN, Siemens ile elektrikli araç ve şarj istasyonları için stratejik iş birliği imzaladı.

Naturel Holding ve Esenboğa Elektrik iştiraki Naturel ChargeN ile Siemens arasında, elektrikli araç ve şarj istasyonları ekosistemi alanında stratejik iş birliği yapmak amacıyla anlaşma imzalandı.

Naturel Holding'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği anlaşması kapsamında, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları alanında teknik kapasitenin geliştirilmesi, yeni teknolojilerin takibi, karşılıklı eğitim programları ve karma ekiplerle ortak proje çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, şarj istasyonu altyapı kurulumlarında bilgi paylaşımı yapılarak güvenli ve verimli altyapıların oluşturulması hedefleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri Aralık 2024 raporundaki verilere yer verilen açıklamaya göre, Türkiye'de elektrikli araç sayısı son 3 yılda (2021-2024) 7 bin 694'ten 185 bin 513'e yükseldi ve bu yıl haziranda 268 bin 57'ye ulaşarak yüzde 3 bin 480'lik ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı.

Aynı dönemde toplam şarj soketi sayısı benzer büyüme trendiyle 31 bin 433 oldu. Bu veriler ışığında şarj hizmetlerinin gelecek yıllarda daha da ivmelenerek büyüyeceği öngörülüyor. İş birliği kapsamında elektrikli araç filoları için ortak iş geliştirme faaliyetleri yürütülecek, Siemens Filo Yönetimi ile ortak çalışmalar gerçekleştirilecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarından filolara enerji tedariki artırılacak.

Anlaşma kapsamında Siemens ve Naturel ChargeN arasında sürdürülebilirlik faaliyetleri konusunda periyodik bilgi paylaşımı sağlanacak ve global referanslar aktarılacak. Sürdürülebilir finansman modellerinin ortaklaşa geliştirilmesi ve bu alandaki bilgi paylaşımı da iş birliğinin önemli ayaklarından biri olacak. Şarj ağı ekosisteminin geliştirilmesinde kritik alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek, projeler geliştirilecek ve ilgili projelerin ortak iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu stratejik ortaklıkla Türkiye'nin e-mobilite dönüşümüne önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Siemens, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

