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Robotik meraklıları NeoTech Campus'te buluştu - Son Dakika

Robotik meraklıları NeoTech Campus'te buluştu

27.12.2021 11:36
Robotik meraklıları NeoTech Campus'te buluştu

Nişantaşı Üniversitesi Ar-Ge kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen NeoChallenge Robotik Yarışması NeoTech Campus'te gerçekleştirildi.

Nişantaşı Üniversitesi Ar-Ge kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen NeoChallenge Robotik Yarışması NeoTech Campus'te gerçekleştirildi.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, robotik alanına ilgi duyan birçok öğrenci yarışmaya katılarak bilgi ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Dörder kişiden toplam 17 takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birinciliği Derda Yetim, Hatice Yazıcı, Gürkan Aksakal ve Caner Babacan'ın birlikte yarıştığı Ro-Ge isimli takım kazandı.

Yarışma öncesinde 1 hafta boyunca elektronik, kodlama ve 3B tasarım konularında eğitim alan öğrenciler, eğitim sırasında kendileriyle paylaşılan malzemelerle yeni bilgilerini deneme imkanı buldular. Yarışma günü, kendi robotlarını yapmak için kıyasıya yarışan öğrenciler, 1 haftalık eğitim süresince edindikleri bilgileri de sergilemiş oldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Osman, dünyanın, her şeyin otomatik olarak yapılabileceği bir yere doğru ilerlediğini vurgulayarak, "Standart olarak yapılacak işlerde, özellikle de kimyasal ve radyoaktif alanlar gibi insanın giremeyeceği ortamlarda robotların çalıştırılması, robotların hatasız şekilde kullanılabilmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Robotların endüstriyel alanların yanı sıra, savunma sanayisinde ve medikal alanda da kullanılabileceğini aktaran Osman, "Savunma sanayisi açısından bakarsak, insanlar artık simülasyon gözlükleriyle beraber robotlarını birbirleriyle savaştıracak. Sağlık açısından bakarsak mikro cerrahi ve nanorobotik sistematiklerle beraber birçok hastalığın erken teşhisi ya da hızlı tedavisi için çözüm üretileceğini düşünüyorum. Bunun anlamı, Endüstri 4.0 ve 5.0'la beraber birçok konuda artık üretimi robotlar yapmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.

Nişantaşı Üniversitesi'nde halihazırda kurulu bir Ar-Ge laboratuvarıyla birlikte çeşitli uluslararası yarışmalara katılıp derece elde etmiş öğrenciler bulunduğunu aktaran Osman, "Yeni bir laboratuvarımız daha kurulacak. Hedefimiz, öğrencilerimizi hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda görmek, daha fazla altyapı kurmak, öğrencilerin robotik konusunda eğitim almalarını sağlamak, kendi içimizde robotik yarışmalar düzenlemek, özellikle de bilgisayar, yazılım ve mekatronik gibi bölümlerdeki öğrencileri robotik, görüntü işleme ve yapay zeka konularında geliştirip yarışmalara yönlendirmek." değerlendirmesinde bulundu.

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Nişantaşı Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Hatice Yazıcı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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