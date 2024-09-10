NTHOL Hisselerine Geçici İşlem Yasağı - Son Dakika
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Ekonomi

NTHOL Hisselerine Geçici İşlem Yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 6 kişiye 11 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

10.09.2024 20:46
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ??????? Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 6 kişiye 11 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

SPK bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"NTHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 11 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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