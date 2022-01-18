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Son dakika haber... Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı - Son Dakika

Son dakika haber... Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

18.01.2022 10:09
Son dakika haber... Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Son dakika haberler: Türkiye'nin geçen yıl kasım sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 307,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 527,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin geçen yıl kasım sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 307,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 527,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 20,3 artarak 307,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 17,6 azalarak 527,8 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, kasım ayında eksi 220,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 384,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi kasımda 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 34,6 artarak 125,6 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,7 yükselerek 122,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14,4 artışla 47,9 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle kasımda 2020 yıl sonuna göre yüzde 47,5 azalışla 120,6 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 99 milyar dolar

Portföy yatırımları, geçen yıl kasımda 2020 yıl sonuna göre yüzde 12,4 azalışla 99 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 32,8 azalışla 19,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku da yüzde 39,2 azalışla 4 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 0,5 azalışla 45,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 artışla 308,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 3,7 yükselişle 34,6 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 32,4 düşüşle 10,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,3 azalarak 67,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 azalarak 96,4 milyar dolara geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Kasım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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