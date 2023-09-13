Türkiye'de abonesi yüksek olan online dizi ve film izleme platformu Netflix de fiyat artışına gitti. 2022 yılında iki kez zam yapan Netflix, bu geleneği 2023'te de bozmadı. Şirket Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı.
Zamla birlikte 63,99 TL olan en düşük abonelik ücreti (temel plan) 36 TL'lik artışla 99,99 TL'ye çıktı.
Standart plan paketin ücreti 97,99 TL'den 149,99 TL'ye, özel plan paketin ücreti ise 130,99 TL'den 199,99 TL'ye çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › Netflix'den Türkiye fiyatlarına zam! - Son Dakika