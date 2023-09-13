Netflix\'den Türkiye fiyatlarına zam!

Türkiye'de abonesi yüksek olan online dizi ve film izleme platformu Netflix de fiyat artışına gitti. 2022 yılında iki kez zam yapan Netflix, bu geleneği 2023'te de bozmadı. Şirket Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı.

EN DÜŞÜK PAKET 36 TL ARTTI

Zamla birlikte 63,99 TL olan en düşük abonelik ücreti (temel plan) 36 TL'lik artışla 99,99 TL'ye çıktı.

EN YÜKSEK PAKETE 69 TL ZAM

Standart plan paketin ücreti 97,99 TL'den 149,99 TL'ye, özel plan paketin ücreti ise 130,99 TL'den 199,99 TL'ye çıktı.