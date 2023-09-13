Netflix'den Türkiye fiyatlarına zam! - Son Dakika

Netflix'den Türkiye fiyatlarına zam!

Netflix\'den Türkiye fiyatlarına zam!
Son Güncelleme: 13.09.2023 10:19

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye fiyatlarına 2023 içerisinde ikinci zammı yaptı. Platformda 63,99 TL olan en düşük abonelik 99,99 TL oldu. En yüksek paketin ücreti ise 139,99 TL'den 199,99 TL'ye çıktı.

Türkiye'de abonesi yüksek olan online dizi ve film izleme platformu Netflix de fiyat artışına gitti. 2022 yılında iki kez zam yapan Netflix, bu geleneği 2023'te de bozmadı. Şirket Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı.

EN DÜŞÜK PAKET 36 TL ARTTI

Zamla birlikte 63,99 TL olan en düşük abonelik ücreti (temel plan) 36 TL'lik artışla 99,99 TL'ye çıktı.

EN YÜKSEK PAKETE 69 TL ZAM

Standart plan paketin ücreti 97,99 TL'den 149,99 TL'ye, özel plan paketin ücreti ise 130,99 TL'den 199,99 TL'ye çıktı.

Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Netflix'den Türkiye fiyatlarına zam! - Son Dakika
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