Netflix'ten Gelir Rekoru

NEW Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,9 artışla 11,1 milyar dolara yükseldi.

Netflix, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 artarak 11,1 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2024'ün ikinci çeyreğinde 9,6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Netflix, gelir artışının daha fazla üye, daha yüksek abonelik fiyatları ve artan reklam gelirlerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Şirket, gelirinin gelecek çeyrekte 11,5 milyar dolara yükseleceğini öngördü. Netflix, 2025 geneli için gelir beklentisini de yukarı yönlü revize etti.

Netflix'in net karı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 45 artarak 3,1 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2024'ün aynı döneminde 2,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Firmanın geçen yılın ikinci çeyreğinde 4,88 dolar olan hisse başına karı da bu dönemde 7,19 dolara çıktı.

Netflix'in karı ve geliri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin ilk çeyrekte olduğu gibi bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunda da abone sayılarını açıklamaması dikkati çekti.

Netflix, geçen yılın son çeyreğinde abone sayısının 18,9 milyon arttığını bildirmişti.