Netflix yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybetti - Son Dakika
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Netflix yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybetti

20.07.2022 00:17
Netflix yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybetti

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi.

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi.

Netflix, bu yılın nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 1,4 milyar dolara yükseldi. Netflix'in geçen yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1,3 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 2,97 dolardan 3,20 dolara çıktı.

Netflix'in abone sayısı ise yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi.

Bu dönemde Netflix'in abone kaybının 2 milyonu bulması bekleniyordu.

Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişilik azalış göstermişti. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Netflix yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Netflix yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybetti - Son Dakika
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