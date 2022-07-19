Nevşehir Valisi Becel: "Nevşehir, Türkiye'nin patates sevkiyat üssü" - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir Valisi Becel: "Nevşehir, Türkiye'nin patates sevkiyat üssü"

19.07.2022 14:36

Nevşehir Valisi Becel: "Nevşehir, Türkiye'nin patates sevkiyat üssü"NEVŞEHİR Kapadokya bölgesi coğrafi şekil bakımından dünyada ender rastlanılan bölgelerin başında geliyor.

Nevşehir Valisi Becel: "Nevşehir, Türkiye'nin patates sevkiyat üssü"

NEVŞEHİR Kapadokya bölgesi coğrafi şekil bakımından dünyada ender rastlanılan bölgelerin başında geliyor. Yer üstü zenginliğinin yanı sıra yer altı zenginliği ile de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İgnimbirit kayaç yapısı sayesinde kolay şekillenebilen Kapadokya bölgesinde, yer üstünde oluşan ilginç peribacalarının yanı sıra yer altına oyulan bin 321 soğuk hava deposuna da ev sahipliği yapıyor. Yıllık 1 milyon 600 bin ton yemeklik patates ile birlikte 250 bin ton tohumluk patates ve 150 bin ton limon muhafaza ediliyor.

"Patatesler 8 ay depolanabiliyor"

Yaz, kış sıcaklık ortalaması nedeniyle depolanan ürünlerin uzun süre saklanabildiğini söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; "Nevşehir sahip olduğu birçok yer üstü güzelliğinin yanı sıra, yer altında da büyük bir zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Bunun başında da sayısı bin üç yüz yirmi birlere varan soğuk hava depoları gelmekte. Soğuk hava depolarında tüm Türkiye'nin patatesleri ve özellikle Mersin ve Adana bölgesindeki narenciyeler depolanmakta. En büyük özelliği kayaların yumuşak olması ve kolay işlenebiliyor olması. Ürünler her hangi bir ek maliyet olmadan yedi sekiz ay gibi bir süre burada depolanabilmekte. 2 milyon ton patates ilimizde depolanmakta" dedi.

"3 bin 900 vatandaş istihdam ediliyor"

Vali Becel depoların istihdama da katkı sunduğunu sözlerine ekleyerek; "Nevşehir tüm Türkiye'nin patates sevkiyat üssü diyebiliriz. Nevşehir'de ve diğer illerde üretilen patatesler buralardaki doğal soğuk hava depolarına giriyor ve ihtiyaca görü market ve pazarlara dağılıyor. Yemeklik patatesin haricinde tohumluk patates de depolanıyor. Aynı zamanda ciddi anlamda limon depo alanı. 3 bin 900 civarında vatandaşımız bu depolarda istihdam ediliyor. Özellikle Kavak, Sulusaray, Nar, Çat bölgesi yer yüzünden fazla göremeyeceğiniz ama içine girdiğiniz zaman apayrı bir dünyanın kapılarını size aralıyor. Depoların hiçbir maliyet olmadan yaz kış 17 dereceyi muhafaza etmesi üretici ve çiftçiye de bir katkı sunmakta" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Nevşehir'de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı Nevşehir'de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı Son dakika haberleri | Nevşehir'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı Son dakika haberleri | Nevşehir'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nevşehir Valisi Becel: 'Nevşehir, Türkiye'nin patates sevkiyat üssü' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:39:00. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir Valisi Becel: "Nevşehir, Türkiye'nin patates sevkiyat üssü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement