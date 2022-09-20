New York borsası düşüşle kapandı

Bankanın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlarken analistler, Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell 'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin de kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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