New York borsası yükselişle kapandı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,66 artışla 29.490,89 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,59 artarak 3.678,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,27 kazançla 10.815,43 puana çıktı.

Yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" adımlarının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarıyla geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni ayın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Piyasalardaki yukarı yönlü harekette, tahvil faizlerindeki düşüş etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 4'ü görmesinin ardından yüzde 3,64 seviyesine geriledi.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilmeye devam edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, daha enflasyonist bir ortamın daha sıkı bir politikayı gerektirdiğini belirtti. Barkin, Fed'in küresel gelişmeleri incelemesi gerektiğini ancak odak noktasının ABD olduğunu vurguladı.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonu düşürmek için yapacak daha çok işi olduğunu belirtti. Williams, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve sürekli yüksek enflasyonun ekonominin tam potansiyelinde performans gösterme kabiliyetine zarar verdiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,9 puan azalışla 50,9'e inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.