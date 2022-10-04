New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası yükselişle kapandı

04.10.2022 00:14
New York borsası yükselişle kapandı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,66 artışla 29.490,89 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,59 artarak 3.678,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,27 kazançla 10.815,43 puana çıktı.

Yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" adımlarının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarıyla geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni ayın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Piyasalardaki yukarı yönlü harekette, tahvil faizlerindeki düşüş etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 4'ü görmesinin ardından yüzde 3,64 seviyesine geriledi.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilmeye devam edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, daha enflasyonist bir ortamın daha sıkı bir politikayı gerektirdiğini belirtti. Barkin, Fed'in küresel gelişmeleri incelemesi gerektiğini ancak odak noktasının ABD olduğunu vurguladı.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonu düşürmek için yapacak daha çok işi olduğunu belirtti. Williams, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve sürekli yüksek enflasyonun ekonominin tam potansiyelinde performans gösterme kabiliyetine zarar verdiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,9 puan azalışla 50,9'e inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

YORUMLAR
500
Video: Uzmanlar Fed'in Faiz Artırım Kararının Küresel Ekonomiyi Kötü Etkilediğini Düşünüyor Video: Uzmanlar Fed'in Faiz Artırım Kararının Küresel Ekonomiyi Kötü Etkilediğini Düşünüyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 07:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement