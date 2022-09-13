Üç ana endeks de Haziran 2020'den bu yana en kötü günlük performansını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı - Son Dakika

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