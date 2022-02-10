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New York borsası ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası düşüşle açıldı

10.02.2022 17:51
New York borsası ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de 40 yılın zirvesindeki yerini koruyan enflasyon verisinin ardından güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD'de 40 yılın zirvesindeki yerini koruyan enflasyon verisinin ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalışla 35.521,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,30 azalarak 4.527,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 kayıpla 14.218,81 puana indi.

Amerikan borsasında endeksler, ülkede beklentileri aşan ocak ayı enflasyon verisi sonrası düşüş gösterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ülkede yıllık enflasyon, 40 yılın zirvesindeki yerini korudu.

Beklentileri aşan enflasyon verisi tahvil piyasasında da hareketliliğe neden oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, son enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gitmesine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan diğer verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Şubat ile biten haftada beklentilerin üzerinde azalış göstererek 223 bine geriledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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