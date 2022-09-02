New York borsası düşüşle kapandı

Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom 'dan gelen haberler de Avrupa'da tırmanan enerji krizine ilişkin endişeleri artırdı. Gazprom, yaptığı açıklamada, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu duyurdu.

Analistler, tarım dışı istihdamın ağustosta yavaşlama göstermesine rağmen sağlam bir hızda artmaya devam ettiğini, bunun Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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