Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşle enflasyonda hafif bir yavaşlama öngörüldüğüne işaret eden analistler, verinin ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri de azaltmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

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