New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

10.06.2022 16:49
New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de mayıs ayı enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi sonrası haftanın son işlem gününe sert düşüşle başladı.

New York borsası, ABD'de mayıs ayı enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi sonrası haftanın son işlem gününe sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,62 azalarak 31.749,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,56 azalışla 3.955 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 kayıpla 11.543,88 puana indi.

ABD'de enflasyonun mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıkmasının ardından endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 ile piyasa beklentilerin aksine yükseliş kaydetti.

Enflasyonun beklentileri aşması sonrası tahvil faizlerindeki yükseliş hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,08 seviyesine çıktı.

Analistler, enflasyona ilişkin son verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceğini belirtti.

Bu durumun pay piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceğine işaret eden analistler, yatırımcıların haziran, temmuz ve eylül aylarında 50 baz puanlık faiz artırımlarını fiyatladığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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