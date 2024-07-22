New York Borsası, Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası yükselişle başladı

ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası New York Borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,32, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 artış gösterdi. ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin siyasi haber akışı ve makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ayrıca, Verizon'un finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonucunda hisseleri değer kaybetti. Hafta boyunca ise birçok büyük şirketin bilançolarının açıklanması bekleniyor.

22.07.2024 17:23
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New York Borsası, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,32 artarak 40.414,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 5.544,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kazançla 17.923,65 puana çıktı.

ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaşması nedeniyle yoğunlaşan siyasi haber akışı yatırımcılar tarafından takip edilirken pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişiminin ardından anketlerde büyük bir oranla favori konumuna yerleşmesi, Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuştu.

Makroekonomik tarafta ise bu hafta büyüme başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi piyasaların odağında yer alıyor.

Öte yandan, ABD'de devam eden bilanço sezonu takip edilirken, ülkenin büyük telekomünikasyon şirketlerinden Verizon'un hisseleri, bugün açıklanan finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Hafta genelinde ise Alphabet, Tesla, IBM, Visa, General Motors, Ford ve Lockheed Martin gibi şirketlerin bilançolarını açıklaması öngörülüyor. Şirketlerin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası yükselişle başladı - Son Dakika

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