New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üstünde değer kaybetti ve yüzde 1,22 azalışla 35.474,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,11 azalarak 4.611,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50 kayıpla 14.670,8 puana indi.???????

Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla dün kapalı olan Amerikan borsasında endeksler, bugün açılışta negatif bir seyir izledi.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve Goldman Sachs'ın beklenenden kötü gelen 2021'in dördüncü çeyrek bilançosu etkili oldu.

Enflasyona dair kaygılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle son 2 yılın en yüksek seviyesine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,85'i görmesinin ardından yüzde 1,83 seviyelerinde dengelendi.

ABD'li bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun ardından Goldman Sachs da finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Goldman Sachs'ın net karı, 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 3,94 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ocakta eksi 0,7 değerine gerileyerek beklenmedik düşüş kaydetti.