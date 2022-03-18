New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

18.03.2022 16:53
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,30 azalışla 34.375,60 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalarak 4.395,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 13.556,04 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım kararının ardından dikkatler yeniden Rusya- Ukrayna savaşına çevrilirken, iki ülke arasındaki müzakerelerin beklenildiği kadar iyi gitmediğine ilişkin sinyaller piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde anlaşma ihtimalinin yerini belirsizliğe bırakması, piyasalarda Rusya'ya yönelik yaptırımların artabileceği ve petrol arzında uzun süreli kesintilerin yaşanabileceği endişeleri ile petrol fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine çıkarken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de 104 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan Fed yetkililerin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Fed'in enflasyonu düşürmesi için bu yıl bir kez veya daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımı yapması gerekebileceğini belirtti.

Fed'in son toplantısında politika faizinin 50 baz puan artırılması yönünde oy kullanan St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise Fed'in enflasyonla mücadele konusunda ciddi olduğunu göstermesi ve bu yıl faiz oranını yüzde 3'ün üzerine çıkarması gerektiğini ifade etti.

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New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı

New York, Ukrayna, Rusya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika


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