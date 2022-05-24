New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

24.05.2022 17:09
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, yükselen enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin devam etmesiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, yükselen enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin devam etmesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,51 azalışla 31.717,61 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 azalarak 3.942,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,81 kayıpla 11.326,44 puana indi.

Yüksek seyreden enflasyon karşısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımlarına başvurmak zorunda kalacağı ve bu durumun ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişeleri gündemdeki yerini korurken, endeksler, dün gösterdiği toparlanmanın ardından yeni günün açılışında yeniden düşüş kaydetti.

Endekslerdeki negatif seyirde, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşler etkili oldu.

Sosyal medya şirketi Snap'in, makroekonomik ortamın beklenenden daha fazla ve daha hızlı kötüleşmesini gerekçe göstererek gelir hedeflerini karşılayamayacağı konusunda yatırımcıları uyarması sonrası hisseleri yüzde 39'un üzerinde değer kaybetti. Snap'in ardından Meta'nın hisseleri yüzde 9'a yakın, Pinterest'in hisseleri ise yüzde 21'in üzerinde düşüş gösterdi.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini ve piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini belirtti.

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New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Kaynak: AA

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