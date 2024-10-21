New York Borsası Düşüşle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Açıldı

Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 ve Nasdaq da kayıplarla haftaya başladı. Yatırımcılar bilanço bekliyor.

21.10.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalarak 43.222,21 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 5.857,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 18.456,48 puana indi.

Yatırımcılar ABD ekonomisinin gücüne dair daha fazla ipucu verebilecek şirket bilançolarını beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların devam eden yükselişini destekleyebileceğini veya bozabileceğini belirterek, bu hafta IBM, Tesla, General Motors, American Airlines, UPS ve CocaCola gibi şirketlerin bilançolarının yayımlanacağını ifade etti.

Şimdiye kadar açıklanan bilançoların, yatırımcıların hisse senetlerinin daha da yükseleceği konusunda iyimser olmasını sağladığına işaret eden analistler, ancak ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile jeopolitik risklerin devam etmesinin piyasalarda daha fazla dalgalanmaya neden olabileceğini söyledi.

Hafta sonu Boeing'in sendika ile fabrika işçilerinin bir aydan fazla süredir devam eden grevini sonlandırabilecek bir anlaşmaya vardığı bildirilirken, şirketin hisseleri yeni haftaya yaklaşık yüzde 3,5 kazançla başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarını düşürme yönündeki mevcut hareketi desteklediğini ancak sabırlı bir yaklaşımın gerekli olacağını belirtti.

Logan, "Ekonomi şu anda beklediğim gibi gelişirse, politika oranını kademeli olarak daha normal veya nötr bir seviyeye düşürme stratejisi riskleri yönetmemize ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Boeing, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:22:24. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Düşüşle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.