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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Başladı

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası borsa düşüş yaşadı, Dow Jones %0,37 geriledi.

15.11.2024 18:48
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New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamaları ve ülkede son açıklanan verilerin ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,37 azalarak 43.587,93 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalışla 5.912,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 kayıpla 18.929,91 puana geriledi.

Fed Başkanı Powell'ın para politikasının gevşeme hızına dair verdiği mesajlar risk iştahını törpülerken, pay piyasalarında ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ekimde azalış beklentilerinin aksine aylık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,8 arttı.

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi kasımda 31,2'ye çıkarak sektörde büyüme yaşandığını gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti.

Söz konusu veriler, Fed Başkanı Powell'ın ekonominin gücü nedeniyle faiz indirimi için aceleye gerek olmadığına dair açıklamalarını destekledi.

Powell, dün katıldığı bir etkinlikte, ekonomide görülen gücün Bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığını ifade etmişti. Powell'ın açıklamaları, bu hafta açıklanan tüketici ve üretici fiyat endeksi verilerinin enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etmesinin ardından gelmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'lerden yüzde 55'e geriledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,50 seviyesine yükseldi.

Öte yandan, diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru düşmeye devam etmesi halinde faiz oranlarının gelecek 12-18 ayda şu anki seviyelerinden daha düşük olacağını ifade etti.

Kurumsal tarafta da aşı üreticilerinin hisseleri, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığına aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday göstermesinin ardından değer kaybetti.

BioNTech'in hisseleri yüzde 8'in, Pfizer'ın hisseleri yüzde 5'in, Moderna'nın hisseleri yüzde 4'ün ve Novavax'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Çip üretim ekipmanı tedarikçisi Applied Materials'ın hisseleri de şirketin gelir tahminlerinin beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 7'nin üzerinde geriledi.

Amerikalı milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın Üst Yöneticisi olduğu Berkshire Hathaway'in Domino's Pizza'ya yeni yatırımlar yaptığını ve kozmetik zinciri Ulta Beauty'deki tüm hissesini sattığını açıklaması sonrası ise Domino's Pizza'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde artarken, Ulta Beauty'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika

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